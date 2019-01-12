Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов

Не так уж часто российским властям удается удивить или шокировать международное экспертное сообщество и финансовые СМИ Нью-Йорка и Лондона. Конечно, они до сих пор периодически удивляются тому, что "порванная в клочья" еще Обамой российская экономика продолжает (хоть и медленно) расти, но все-таки шоковый эффект от этого факта уже немного притупился. Однако, как известно, Россия — это страна сюрпризов, и очередной шоковой неожиданностью оказалась публикация последнего отчета Центрального банка России, в котором представлены изменения, произошедшие в структуре российских золотовалютных резервов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Из отчета следует, что шесть месяцев назад (именно с такой задержкой публикуются детальные данные о "валютных закромах родины") 100 миллиардов долларов валютных запасов Российской Федерации были не просто выведены из американских облигаций, а вложены в другие валюты — в основном в евро и юань. Это, на самом деле, очень хорошая новость. А теперь плохая — за эти действия российским властям обязательно постараются отомстить, причем прежде всего в российском же информационном поле. И кампания по продвижению "долларовой паники" и критике за "отказ от доллара" уже началась.

Первый этап вбросов о том, что отказ от доллара во внешней торговле и сокращение долларовых валютных резервов принесут беду, начался еще в прошлом году, когда появились новости о продаже российского портфеля долларовых государственных облигаций США. Но сейчас, когда стало окончательно ясно, что полученные от продажи средства были переведены в юани и евро, кампания по информационному устрашению началась с новой силой. Через блоги, СМИ и соцсети россиянам теперь будут регулярно рассказывать, что отказ от доллара — это ужасно, а юани, евро и золото на балансе Центрального банка — это сплошные убытки и наглядные примеры некомпетентности российской власти.

Судя по уже зафиксированным вбросам такого рода, опорные тезисы кампании уже определены: "политика дедолларизации ударила по финансовой стабильности страны" и "ЦБ потерял миллиарды долларов после того, как перевел резервы в юани". Догадаться о заказчиках такой информации не составит никакого труда, особенно если задаться вопросом, который использовали еще следователи Древнего Рима: "кому выгодно?" Дискредитация дедолларизации явно выгодна только США и их политическим союзникам.

При анализе действий российского Центрального банка следует учитывать, что в опубликованном отчете мы видим состояние золотовалютных резервов России таким, каким оно было примерно шесть месяцев назад. И есть все основания предполагать, что процесс дедолларизации резервов сейчас находится в более продвинутой стадии, чем та, которая была зафиксирована в документе. Мотивация, которой руководствовались администраторы валютных резервов при принятии столь радикальных решений о диверсификации, вполне понятна: с учетом того, что официальный Вашингтон прямо на глазах теряет адекватность, а антироссийская истерика в сенате и конгрессе набирает обороты, вывод российских активов из-под потенциальных санкций стал необходимой мерой контроля рисков.

Конечно, в случае введения санкций, которые бы заморозили российский портфель американских облигаций, администрация Трампа или конгресс США прежде всего нанесли бы колоссальный урон американским финансовым рынкам. И вероятно, спровоцировали бы бегство других иностранных держателей крупных облигационных портфелей, таких как Китай (у которого до сих пор на балансе американских облигаций примерно на триллион долларов). Однако в нынешнем политическом контексте рассчитывать на благоразумное поведение наших американских партнеров все-таки было бы крайне рискованным подходом.

Из-за всего вышеперечисленного было бы крайне неразумным оценивать действия ЦБ с точки зрения сравнения доходностей по облигациям США и стран, в долговые инструменты которых были переведены средства, полученные от продажи долларовых облигаций. Просто это не вопрос доходности. Это вопрос сохранности — то есть защиты от санкций и от риска того, что ушлые сенаторы и конгрессмены просто решат "взять в заложники" американские облигации, принадлежащие России.

Более того: в долгосрочной перспективе есть очень серьезная вероятность, что гигантский государственный долг США (о котором беспокоятся очень влиятельные американские финансисты) сильно "придавит" как курс доллара по отношению к другим мировым валютам, так и цену самих американских государственных облигаций. И в этом смысле действия ЦБ оправданы не только с геополитической, но и с сугубо финансовой точки зрения.

Стоит отметить, что "уход от доллара" и наращивание инвестиций в евро и юани — это еще и шаги в поддержку дедолларизации ключевых торговых партнеров России — Евросоюза и Китая. Еврокомиссия работает над расширением роли евро в оплате импорта энергоносителей в Евросоюз, а Китай заинтересован в интернационализации юаня. Агентство Блумберг обращает внимание именно на этот аспект и сообщает читателям, что в процессе ухода от доллара "Россия купила четверть мировых резервов юаней" (подразумевая юани, находящиеся вне китайской экономики) и что Россия — "это не единственная страна, которая пытается снизить зависимость от мировой резервной валюты (американского доллара. — Прим. ред.) в контексте попыток Вашингтона использовать экономическое давление для достижения геополитических целей". И что Китай тоже начал сокращать свой портфель американских облигаций.