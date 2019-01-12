Грузовик протаранил 10 автомобилей на стоянке в Москве

12 января 2019 13:23 (UTC+04:00)

Грузовик повредил 10 автомобилей на стоянке на юге МКАД. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В районе 29-го км МКАД, внешняя сторона, на стоянке грузовик повредил 10 автомобилей", - сказали в ведомстве.

В результате происшествия пострадал водитель грузовика. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате ДТП на стоянке в районе 29-го км МКАД пострадал водитель грузовика. Помощь оказана ему амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Движение автотранспорта затруднено в обе стороны, сообщается в субботу в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за аварии на внешней стороне 29-го км МКАД (перед трассой "Дон") затруднено движение более чем на 5 км, на внутренней стороне около 2,5 км", - говорится в сообщении.

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