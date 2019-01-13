Число пострадавших при пожаре на НПЗ на Ставрополье возросло до пяти

Число пострадавших в результате пожара на НПЗ в Ставропольском крае увеличилось до пяти человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в емкости объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов в ООО "Шигл" пострадали трое рабочих. По данным главного управления МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание ликвидировано.

"Количество пострадавших - пять человек. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара", - отметили в ведомстве.

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