В Перми в результате наезда машины на остановку пострадали три человека

13 января 2019 13:54 (UTC+04:00)

Автомобиль в Перми столкнулся с автобусом, после столкновения его откинуло на остановочный комплекс, три человека госпитализированы. Об этом, как передает Trend, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в воскресенье.

"На Шоссе Космонавтов водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. После столкновения автомобиль откинуло на остановку", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате дорожной аварии пострадали три человека, которые стояли на остановке: двое мужчин в возрасте 70 лет и женщина в возрасте 45 лет, они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

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