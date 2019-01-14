Два землетрясения зарегистрированы на западном побережье Сахалина

14 января 2019 05:25 (UTC+04:00)

Два землетрясения произошли в понедельник на западном побережье Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, передает Trend.

"Первое землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на понедельник с эпицентром в 37 км южнее города Невельска на глубине 10 км. Второе - магнитудой 2,3 зарегистрировано в понедельник в 07:37 по сахалинскому времени (воскресенье 23:37 по Москве) на глубине 15 км с эпицентром в 19 км западнее поселка Чехов", - рассказал собеседник агентства.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Сахалина не ощутили.

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