Товарооборот России и Австрии в 2018 году превысил докризисный уровень

14 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

Товарооборот между Россией и Австрией по итогам 2018 года составил $5,6 млрд, превзойдя докризисный уровень. Об этом в понедельник на презентации экономического потенциала Иркутской области в Вене заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопреки санкционному противостоянию, которое по большому счету не может не тормозить полноценное экономическое взаимодействие, двусторонний товарооборот по итогам 2018 года между нашими странами не просто вырос, но и превзошел докризисный уровень, составив рекордные $5,6 млрд", - приводит пресс-служба посольства слова Любинского. Он отметил, что достижению этого показателя способствует слаженная работа Российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

"Знаем об отрицательном отношении к антироссийским санкциям со стороны австрийского бизнеса, который не только на словах, но и делом доказывает свою заинтересованность в преодолении искусственно и не по нашей вине созданных преград, нормализации и дальнейшем углублении деловых связей, в том числе создавая собственные производственные мощности на территории России", - также подчеркнул посол.

Резюмируя свое выступление, Любинский выразил надежду, что в наступившем году странам удастся сохранить и еще более укрепить позитивную динамику сотрудничества, и выйти на новые конкретные результаты.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между Россией и Австрией в 2017 году превысил $4 млрд. До введения антироссийских санкций и ответных контрмер России в 2013 году объем двусторонней торговли составлял $5,1 млрд.

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