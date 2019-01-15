Ученые России и Китая получили грант на проект по обнаружению воды на Луне

Проект ученых Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований и Госфонда естественных наук Китая на 2019-2020 годы, сообщил ТАСС доктор технических наук, профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации Бийского технологического института (филиал АлтГТУ) Владимир Хмелев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ученые исследуют и разрабатывают физические принципы ультразвукового бурения поверхности внеземных объектов для обнаружения воды и льда, в том числе на обратной стороне Луны и Марсе, что позволит в перспективе развивать лунные и марсианские исследования

"Сумма гранта составила 1,3 млн рублей в год, проект рассчитан на два года. Речь о совместных работах - мы проводим для китайской стороны предварительные исследования с целью изучения процесса ультразвукового бурения. <…> Все бурят при посадках на Луну и Марс, но обычными механическим устройствами - происходит сильный нагрев, и вода, другие летучие материалы испаряются. Ультразвуковое бурение - достаточно нежное, оно должно позволить не разрушать воду, лед и обнаружить их наличие на лунной или подлунной поверхностью", - сказал Хмелев.

По данным пресс-службы АлтГТУ, авторы проекта планируют определить оптимальные режимы ультразвукового бурения для максимальной сохранности воды и льда - это обеспечит достоверность обнаружения следов воды. Результатом проекта станут научные основы для создания устройств ультразвукового бурения.

По словам Хмелева, российско-китайские исследования в этом направлении - одна из перспектив развития лунной и марсианской программ: найти воду, чтобы можно было построить на Луне станцию, где будут жить люди. Он пояснил, что по косвенным исследованиям, предполагается, что на обратной стороне Луны в кратерах глубиной до 10 км близко к поверхности находится вода. Ультразвуковое оборудование в перспективе может быть установлено на луноходах, марсоходах. По словам Хмелева, исследования ведутся с 2010 года совместно с Институтом космических исследований РАН.

"К сожалению, в нашей стране в ближайшее время не планируют полеты на обратную сторону Луны для исследования грунта. Китайское государство планирует такие работы - в декабре прошлого года они отправили первый аппарат на обратную сторону Луны, посадив его в кратере, начали проводить предварительные исследования, а в последующие годы они планируют проведение работ уже связанных с бурением. Поэтому мы и собираемся работать совместно с Харбинским университетом, который участвует в лунной программе китайского государства", - пояснил Хмелев.

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