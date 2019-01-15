Число погибших в ДТП в Воронежской области увеличилось до восьми

15 января 2019 22:17 (UTC+04:00)

Число погибших в столкновении трех машины на трассе в Воронежской области выросло до восьми. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Нижнедевицкого района.

"Число погибших выросло до восьми", - сказал дежурный ЕДДС.

Ранее сообщалось, что во вторник около 15:55 мск в Нижнедевицком районе на 166-м км автодороги Курск - Борисоглебск при столкновении трех автомобилей погибли семь человек. Предварительно, водитель автомобиля Lexus, который следовал в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами, которые загорелись. Люди, находившиеся в машинах, не успели выбраться и погибли в огне.

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