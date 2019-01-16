Путин: США демонтируют систему соглашений в сфере контроля над вооружениями

16 января 2019 02:09 (UTC+04:00)

США ведут политику, направленную на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действительно, США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала. Или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам", - сказал Путин в интервью сербским изданиям - "Политика" и "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград.

По его словам, заявление о намерении выйти из ДРСМД "стало ещё одним звеном в длинной цепочке подобных действий".

"Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными", - добавил Путин.

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