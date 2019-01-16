Песков назвал главным приоритетом Путина решение проблемы бедности в России

16 января 2019 08:36 (UTC+04:00)

Снижение уровня бедности в России является для президента страны Владимира Путина главным приоритетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

"Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас - главный приоритет", - сказал он.

При этом, добавил Песков, на нынешнем этапе "нельзя отрицать, что обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность".

"Хочется надеяться, что она станет той самой поверхностью, от которой нам удастся оттолкнуться и совершить рывок. Это должен быть рывок в сознании, рывок в технологиях, в производительности труда", - подчеркнул он, напомнив, что "в принципе, все это заложено в нацпроекты, их просто нужно методично выполнять".

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от российской экономики в наступившем 2019 году, Песков отметил, что ждет "сохранения макроэкономической стабильности".

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