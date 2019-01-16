Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ

Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие", - заявил Толстой журналистам.

По его словам, последствия неучастия России в работе Парламентской ассамблеи СЕ гораздо глубже экономических, оно, в то числе, делает организацию "ущербной" по отношению в Евросоюзу.

Москву не удовлетворяют шаги, предпринятые Парламентской ассамблеей Совета Европы для возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ, сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев приняли участие в консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве. Консультации носили закрытый характер, однако по итогам парламентарии указали, что встреча была содержательной. Толстой заявил, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила российским представителям, что у российских парламентариев есть возможность голосовать за судей и генсека.

Замглавы МИД России отметил, что предложения ПАСЕ носят "скорее имитационный характер, скорее обозначение движения в правильном направлении и нас, конечно, не может удовлетворить".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, обвинил ПАСЕ в том, что с ее стороны не было существенных подвижек, несмотря на открытость к диалогу российских депутатов и сенаторов.

Он добавил, что Россия настаивала на установлении равноправия в ПАСЕ для всех стран-участниц, что возможно обеспечить путем внесения поправок в регламент ассамблеи об отмене санкционных статей по лишению ключевых полномочий национальных делегаций.

Российская делегация возобновит участие в работе ПАСЕ в случае включения в регламент организации поправок, которые не позволят дискриминировать национальные делегации, заявил на прошлой неделе председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что если ПАСЕ будет лишать национальные делегации права голоса либо других полномочий, то это введет "искусственные разделительные линии".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации в ПАСЕ, у России нет основания для возвращения в эту организацию и ее финансирования.

Володин также отметил, что ПАСЕ оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей и Украиной.

Председатель Госдумы добавил, что это не нравится также и другим странам- участницам ПАСЕ.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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