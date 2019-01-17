Дипломаты Германии и Великобритании могут принять участие в брифинге МИД России по ДРСМД

17 января 2019 12:57 (UTC+04:00)

Представитель посольства Германии в России примет участие в брифинге МИД РФ для иностранных дипломатов по ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в немецком диппредставительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представитель посольства получил приглашение и примет участие в брифинге в МИД РФ по судьбе ДРСМД", - сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве Великобритании сообщили ТАСС, что посол Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу, скорее всего, примет участие в брифинге российского внешнеполитического ведомства.

"Скорее всего, посол", - информировали в посольстве, отвечая на вопрос, кто с британской стороны намерен посетить брифинг.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ведомство проведет 18 января брифинг для иностранных послов по проблематике ДРСМД. По его словам, состоится "широкоохватывающая серия мероприятий".

15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. По итогам этих переговоров Рябков констатировал, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции сторон и показала четкое стремление "довести до логического завершения заявленную линию на слом договора". В свою очередь заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и подтвердила, что США начнут процесс выхода из договора 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету, которая, по мнению Вашингтона, не соответствует ДРСМД.

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