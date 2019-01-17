Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе

17 января 2019 23:57 (UTC+04:00)

Турция намерена выстраивать отношения с партнерами по "Турецкому потоку", заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На следующей неделе у меня будет президент Эрдоган, я знаю его позицию, Турция относится тоже позитивно весьма, работает в этом направлении, хочет выстраивать отношения со своими партнерами в Европе, и намерены это делать, будем работать, посмотрим, что получится. Что касается, мешает или не мешает этому проекту другой наш крупный инфраструктурный проект в области энергетики, "Северный поток-2", могу вам с полной ответственностью сказать - не мешает, абсолютно не мешает", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Вот руководство "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать вопросы сотрудничества, кстати говоря, в том числе и транзит через Украину, с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, в прошлом году он стал рекордным - свыше 200 миллиардов кубических метров, и продолжает расти, мы загрузим не только область "Северного потока", не только "Турецкий", но ... при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняет возможности транзита и через Украину", - добавил президент.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

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