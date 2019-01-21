В Москве теплоход врезался в причал

Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вечером 20 января ряд СМИ сообщили, что около 21.00 теплоход "Бьюти", на борту которого находились 96 пассажиров, врезался в набережную.

"Касание набережной произошло из-за попадания обломка льдины под перо руля. Пострадавших нет, повреждения корпуса теплохода "Бьюти" незначительные", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

По данным пресс-службы, предварительно, причалу причинен минимальный ущерб.

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