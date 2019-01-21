Россия и Япония обсуждают новый уровень экономического сотрудничества

Россия и Япония видят перспективы для качественно нового уровня экономического сотрудничества, для углубления стратегической повестки взаимодействия, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы считаем, что достигнутые результаты позитивные, но также мы, конечно же, говорили о выходе на качественно новый уровень экономического сотрудничества, о стратегической повестке экономического взаимодействия", - сказал Орешкин по итогам переговоров со своим японским коллегой Хиросигэ Сэко.

Он отметил, что в настоящее время согласованного плана действий нет, но стороны продолжают обсуждать возможности и направления сотрудничества. Орешкин выделил пять ключевых направлений, по которым идет дискуссия.

"Первое - это расширение торговли товарами, 20 миллиардов долларов (товарооборота) есть, логично следующий уровень - это 30 миллиардов долларов, на который нужно ориентироваться. И сейчас мы прописываем детально, по каким товарам у нас есть перспективы увеличить поставки", - сказал он.

Второе направление - это услуги, в первую очередь в сфере туризма. "Здесь тоже обсуждали вопрос отмены виз, этот вопрос обсуждался недавно на переговорах министров иностранных дел. Действительно, такое событие было бы очень значимо и позволило бы сразу поднять обмен туристами на качественно иной уровень", - пояснил министр.