Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до четырех километров

22 января 2019 08:34 (UTC+04:00)

На вулкане Шивелуч (Камчатский край) во вторник произошёл выброс столба пепла на высоту 4 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Днём 22 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила 4 км. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано, отмечает пресс-служба. По ее данным, туристических групп в районе Шивелуча не зарегистрировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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