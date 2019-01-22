Российские военные нашли в провинции Дераа схрон боевиков с оружием

Российские военные обнаружили в провинции Дераа в Сирии схрон с оружием и боеприпасами, оставленный сдавшимися боевиками. Об этом сообщил журналистам представитель Вооруженных сил РФ Валерий Школьник, пеоедает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в схроне нашли противотанковый гранатомет и гранаты, а также контейнер от управляемой ракеты TOW-2 и самодельные ручные гранаты. Также на складе боевиков обнаружены 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, осветительные мины и другое.

"Все найденное оружие в ближайшее время будет уничтожено на полигоне", - сказал Школьник.

Он отметил, что в распоряжении боевиков, судя по маркировкам, было вооружение и боеприпасы из стран, входивших в Организацию Варшавского договора, а также США и Франции.