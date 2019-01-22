Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга

22 января 2019 12:24 (UTC+04:00)

Спасатели тушат пожар по повышенному уровню сложности в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте в центре города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В здании Арбитражного суда на Суворовском проспекте, 50 также расположено ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Ранг пожара повышен до № 1 БИС. В шестиэтажном административном здании, в комнате, горит обстановка", - сказали в управлении.

Там добавили, что открытое горение ликвидировано. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении пресс-службы. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 12 кв. м.

Информация о пострадавших не поступала. Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск. В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что главк работает в штатном режиме. По данным Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 января в нем было назначено 1164 заседания, они отменены.

Новости по теме
В Вашингтоне пожар повредил студии ведущих американских телеканалов
США 20 января 23:11
Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушили
Другие страны 19 января 13:05
Второй за день пожар произошел на трубопроводе в Мексике из-за нелегальной врезки
Другие страны 19 января 08:16
В Баку увидят "Блистательный Петербург"
Культура 18 января 12:15
Во французском Лионе загорелось здание университета
Европа 17 января 13:57
Пожар на мебельной фабрике в Анкаре: погибли 5 сирийцев (ФОТО)
Турция 17 января 01:21
Лента новостей
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Общество 13:06
Азай Гулиев: Освобождение Мехмана Гусейнова разочарует дельцов от политики внутри и за рубежом
Политика 13:05
В Турции незначительно выросли объемы импорта LPG
Энергетика 13:03
Bank Respublika сделал условия кредитования более выгодными!
Финансы 13:03
Россия и Иран согласовали поставки субпродуктов овец в Исламскую республику
Экономика 13:01
В Азербайджане усилят борьбу с фальсификацией молочной продукции
Бизнес 12:56
В Азербайджане стартовал подготовительный этап съемок исторического художественного фильма с участием мировых звезд (ФОТО)
Общество 12:52
В Турции задержаны свыше 50 военных
Турция 12:51
Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 12:44