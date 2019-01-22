Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга

Спасатели тушат пожар по повышенному уровню сложности в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте в центре города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В здании Арбитражного суда на Суворовском проспекте, 50 также расположено ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Ранг пожара повышен до № 1 БИС. В шестиэтажном административном здании, в комнате, горит обстановка", - сказали в управлении.

Там добавили, что открытое горение ликвидировано. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении пресс-службы. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 12 кв. м.

Информация о пострадавших не поступала. Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск. В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что главк работает в штатном режиме. По данным Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 января в нем было назначено 1164 заседания, они отменены.