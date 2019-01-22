РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку

Россия отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку в Варшаве 13-14 февраля. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона получила приглашение принять участие в данном мероприятии, но сомневается в его полезности, так как вся повестка дня подверстана под продвижение подходов США на сдерживание Ирана.

"Российская сторона, внимательно ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нем", - информировали в министерстве.

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