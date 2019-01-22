Попытка угона самолета в России: пассажир потребовал лететь в Афганистан

В то же время, агентство "Интерфакс" сообщает, что пассажир (предположительно, 41-летний гражданин РФ), может быть психически неуравновешен.

СМИ сообщают, что из Сургута лайнер вылетел в 12:55 по московскому времени. Маршрут самолет резко изменил над населенным пунктом Югорск. Позднее, как отмечает РИА Новости, со ссылкой на FlightRadar, самолет снизил высоту полета с десяти до 2,3 километра при подлете к Ханты-Мансийску и сел в местном аэропорту в 14:18.

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