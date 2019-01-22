Попытка угона самолета в России: пассажир потребовал лететь в Афганистан

В российском Ханты-Мансийске приземлился самолет, выполнявший рейс Сургут-Москва. Причиной нештатной посадки стали требования одного из пассажиров, который потребовал лететь в Афганистан, сообщают российские СМИ.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости, после посадки в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что мужчину задержали. Позднее в ведомстве уточнили, что он еще находится в самолете. По словам источника агентства, пассажир был пьян.
В то же время, агентство "Интерфакс" сообщает, что пассажир (предположительно, 41-летний гражданин РФ), может быть психически неуравновешен.
СМИ сообщают, что из Сургута лайнер вылетел в 12:55 по московскому времени. Маршрут самолет резко изменил над населенным пунктом Югорск. Позднее, как отмечает РИА Новости, со ссылкой на FlightRadar, самолет снизил высоту полета с десяти до 2,3 километра при подлете к Ханты-Мансийску и сел в местном аэропорту в 14:18.
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