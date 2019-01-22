Пассажира рейса Сургут - Москва задержали после попытки угона самолета

22 января 2019 17:28 (UTC+04:00)

Виновник ЧП на авиарейсе Сургут - Москва задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщила Петренко.

По предварительным данным следствия, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета". Командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

"По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.

"На месте происшествия работает усиленная следственно- оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила представитель СК.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU1515, бортовой номер VP-BRR) вылетел из Сургута в Москву в 12:55 мск и через 15 минут после взлета изменил курс. В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 мск.

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