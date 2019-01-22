Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

22 января 2019 23:11 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах во вторник подтвердили, что Москва и Токио будут тесно сотрудничать в целях денуклеаризации Корейского полуострова, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прошел открытый обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, и они подтвердили, что будут тесно сотрудничать в направлении общей цели России и Японии - денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Осуга.

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