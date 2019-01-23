Россия и КНДР обсудили расширение контактов в правоохранительной сфере

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора встретился с советником министра народной безопасности КНДР (аналог российской полиции) Ли Сон Чхолем для обсуждения вопроса расширения контактов двух стран в правоохранительной сфере. Об этом в среду сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Ли Сон Чхоль поделился впечатлениями о своей недавней поездке в Москву, где он встречался с руководством МВД РФ и где для него была организована насыщенная программа. "Российские полицейские поделились с корейскими коллегами опытом, который они получили в ходе проведения чемпионата мира по футболу, когда нашу страну посетили десятки тысяч болельщиков и туристов", - подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Как отмечает посольство, в КНДР в настоящее время ведется масштабное строительство ряда крупных туристических кластеров, рассчитанных на прием большого числа иностранных гостей. В связи с этим российский опыт проведения международных спортивных мероприятий мирового уровня представляет для КНДР серьезный практический интерес.

Отмечается, что посол РФ и советник министра народной безопасности КНДР обменялись предложениями по графику визитов делегаций и договорились содействовать реализации имеющихся договоренностей на этот счет.

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