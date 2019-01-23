РФ поднялась на 24-е место в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report

23 января 2019 12:45 (UTC+04:00)

Россия поднялась на две позиции и заняла 24-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Япония (поднялась на три строчки), Канада (опустилась на одну строчку), Германия (опустилась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Ангола (78 место), Иран (79) и Ирак (80). В перечень также попали Латвия (55 место), Украина (65 место), Казахстан (68 место) и Белоруссия (73-е место).

По критерию силы и влияния в мире РФ, как и в прошлом году, заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. человек со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США уведомили Россию, что решение выйти из ДРСМД принято окончательно
США 12:38
Россия и КНДР обсудили расширение контактов в правоохранительной сфере
Россия 10:42
Узбекистан и Россия увеличили торговый оборот в 2018 г.
Узбекистан 10:39
Россия и Япония могут увеличить товарооборот в полтора раза - Путин
Россия 22 января 19:39
Пассажиры рейса Сургут-Москва будут доставлены в Москву резервным бортом "Аэрофлота"
Россия 22 января 18:23
Умер третий летчик бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области
Россия 22 января 18:14
Лента новостей
Турция начнет выпускать тракторы в Узбекистане
Узбекистан 14:12
Белорусские продукты питания представят на выставках более чем в 20 странах
Беларусь 14:12
Азербайджан намерен экспортировать плодоовощную продукцию в Китай
Бизнес 14:12
Президент Турции отправился в Москву
Турция 14:09
Узбекистан в 2018 году сократил экспорт хлопка в 2,4 раза
Бизнес 14:08
Приоритетом для Турции является территориальная целостность Сирии – администрация президента
Турция 13:50
СМИ: КНДР осудила США за навязывание Южной Корее увеличения расходов на оборону
Другие страны 13:48
Три Кота будут искать в Баку сокровища (ВИДЕО)
Интересное 13:46
МОТ высоко оценивает работу в Азербайджане по обеспечению занятостью молодежи
Бизнес 13:40