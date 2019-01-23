МИД России о сотрудничестве с Ираном по противодействию санкциям

23 января 2019 15:00 (UTC+04:00)

Москва и Тегеран сотрудничают и будут сотрудничать по разным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о перспективе политического сотрудничества России и Ирана по противодействию санкциям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ваш вопрос о политических перспективах сотрудничества с Ираном в противодействии санкциям имеет однозначный ответ. Конечно, мы с Ираном сотрудничаем и будем сотрудничать по разным вопросам. С учетом этого иранского опыта дела приобретают все более практическое значение - в финансовой сфере, в других. Вопрос, как я говорил, не в том, чтобы нарушать законы, а в том, чтобы находить пути их обхода", - сказал Панкин в ходе экспертной дискуссии на тему: "Санкции и нефтегазовый сектор: политические риски для бизнеса" на площадке клуба "Валдай".

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