Россия в 2018 году увеличила выпуск легковых автомобилей на 15,3%

Выпуск легковых автомобилей в 2018 году в России вырос на 15,3% по сравнению с 2017 годом и составил 1,6 миллиона штук, говорится в сообщении Росстата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом в декабре производство выросло на 17,7% в годовом выражении, но снизилось на 19,2% к ноябрю 2018 года, следует из сообщения Росстата.

Выпуск автобусов в прошлом году в России вырос на 17,5%, до 31,1 тысячи единиц, рост производства в декабре составил 27,9% к декабрю 2017 года и 1,6% к ноябрю 2018 года. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Производство грузовиков в 2018 году снизилось на 3,5% по сравнению с 2017 годом, до 157 тысяч автомобилей. Выпуск грузовиков в декабре снизился на 13,3% в годовом выражении, но вырос на 3,3% по отношению к ноябрю 2018 года, следует из данных ведовства.

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2018 году в России выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 миллиона машин, в декабре 2018 года продажи в РФ выросли на 5,6% по сравнению с декабрем 2017 года, до 175 тысяч автомобилей.

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