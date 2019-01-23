Россия требует от Израиля прекратить практику бомбардировок в Сирии

После двухдневного молчания Россия отреагировала публично на интенсивные израильские бомбардировки в Южной Сирии. На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова призвала Израиль «прекратить практику произвольного нанесения ударов по территории Сирии», передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

«Мы не меняем по данному вопросу свои позицию, она строится на принципах международного права, и практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть просто исключена. Нагнетание атмосферы вражды в регионе, по нашей оценке, не отвечает долгосрочным национальным интересам ни одного из ближневосточных государств, включая, естественно, Израиль», — цитирует Захарову агентство РИА-Новости.

«Нельзя допустить, чтобы настрадавшаяся за долгие годы вооруженного конфликта Сирия превратилась в арену сведения геополитических счетов, — добавила пресс-секретарь. — Мы призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке».

МИД Израиля сообщил, что «посол Израиля в Москве провел по своей инициативе несколько встреч с высокопоставленными российскими деятелями, которые касались ряда волнующих обе стороны проблем». Агентство Ynet сообщает, месседж, высказанный сегодня публичной Захаровой, был передан ранее послу Израиля Гарри Корену.

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