Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в аварии в Черном море

23 января 2019 19:28 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции в аварии в ходе перегрузки топлива в нейтральных водах Черного моря. Об этом он сказал в начале переговоров двух лидеров в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Инцидент произошел за пределами нашего территориального моря, в нейтральных водах", - сказал он.

Трагедия произошла в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой, отметил российский лидер. "Наши службы действительно среагировали достаточно оперативно, сделали все для того, чтобы спасти людей, но все равно это большая трагедия для семей, для пострадавших", - добавил Путин.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии, на борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

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