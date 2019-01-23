Путин заявил, что очередной саммит РФ - Турция - Иран по Сирии пройдет в России

23 января 2019 22:06 (UTC+04:00)

Очередной саммит РФ - Турция - Иран по Сирии пройдет в ближайшее время в России, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о примерной дате саммита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с господином президентом работаем достаточно плотно, регулярно встречаемся. Встречи всегда насыщенные и, без всякого преувеличения, результативные. Это дает хорошие результаты в практической работе. Среди них весьма полезными являются российско-турецко-иранские саммиты - в Анкаре и Тегеране в рамках Астанинского процесса, которые состоялись и были посвящены урегулированию ситуации в Сирии", - отметил российский президент по итогам переговоров с Эрдоганом.

"Мы договорились организовать в ближайшее время очередной такой саммит в России. С господином президентом мы в целом договорились уже о месте и его примерной дате. Нам нужно будет согласовать еще с иранскими партнерами", - сказал он.

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