Путин: Вывод войск США из северо-западных территорий Сирии стабилизирует обстановку

24 января 2019 00:43 (UTC+04:00)

Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, стабилизирует обстановку на северо-востоке страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии намерения руководства США вывести американские войска из северо-восточных районов страны. Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований", - сказал Путин.

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