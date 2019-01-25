На юго-западе Москвы столкнулись скорая помощь и такси

25 января 2019 02:16 (UTC+04:00)

В ГИБДД скорректировали данные, касающиеся числа пострадавших в ДТП в Москве с участием скорой помощи и такси. Как передает Trend, Такой комментарий по просьбе ТАСС дали в столичном управлении Госавтоинспекции.

"В результате ДТП с участием скорой помощи и такси на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов, по предварительным данным, пострадали три человека", - сообщил собеседник агентства. Источник ТАСС ранее утверждал, что ранения получили четыре человека.

По имеющимся данным, автомобиль медслужбы и такси столкнулись на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов в Москве. На место выехали инспекторы ДПС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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