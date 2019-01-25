Количество находящихся в России иностранцев в 2019 году возросло почти на полмиллиона

Около 10 млн иностранных граждан находятся на территории России в 2019 году. Об этом сообщила журналистам врио начальника миграционного управления МВД России Валентина Казакова, отметив, что их число в 2019 году возросло на полмиллиона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Миграционная ситуация остается стабильной. На территории России по состоянию на 1 января этого года находятся 9,7 млн иностранных граждан, и эта цифра увеличилась почти на полмиллиона по сравнению с предыдущим годом", - сказала она.

Она также отметила, что основной миграционный поток образуют граждане стран СНГ, а основными целями въезда на территорию России остаются частные поездки и работа по найму.

"Основной поток трудовых мигрантов образуют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Более половины всех трудовых мигрантов находились в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области", - сказала Казакова.

МВД приняло в 2018 году более 250 тыс. решений о запрещении въезда на территорию страны в отношении иностранных граждан, говорится в информационных материалах ведомства.

"В 2018 году в отношении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, сотрудниками органов внутренних дел принято порядка 54 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания", а также 253 тыс. решений, не разрешающих въезд на территорию страны, говорится в сообщении. "Депортировано более 6 тыс. иностранных граждан", - отмечается в документе.

Также сообщение информирует, что в 2018 году подразделениями министерства по вопросам миграции проведено более 420 тыс. проверок, составлено 622 тыс. протоколов за административные нарушения в сфере миграции.

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