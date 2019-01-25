"Аэрофлот" отменяет в выходные 131 рейс из-за непогоды

25 января 2019 23:02 (UTC+04:00)

Авиакомпания "Аэрофлот" в выходные, 26 и 27 января, отменяет 131 международный и внутренний рейс в связи с неблагоприятными погодными условиями, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает перевозчик на своем сайте.

В частности, 26 января отменены 68 рейсов, прибывающих в аэропорт "Шереметьево" и вылетающих из него. Еще 63 рейса отменяются 27 января. Кроме того, авиакомпания сообщает о переносе времени вылета на более позднее еще 55 рейсов 26 января и 96 рейсов 27 января.

"Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - отмечают в авиакомпании.

Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в московском регионе ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков преимущественно с 26 января до 28 января.

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