Лавров отметил усилия Туниса по сохранению стабильности в стране

26 января 2019 13:34 (UTC+04:00)

В Москве отмечают, что усилия Туниса по сохранению стабильности приносят свои плоды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тунис - наш надежный партнер. Мы внимательно следим за усилиями вашего правительства по сохранению стабильности в стране, и видим, что эта линия приносит свои плоды", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Туниса Хмаисом Жинауи.

Он отметил, что Россия искренне заинтересована в установлении стабильности в регионе.

Со своей стороны глава МИД Туниса добавил, что "Тунис, к сожалению, по-прежнему сталкивается с большим количеством вызовов в области безопасности и экономики".

При этом министр подчеркнул, что руководство страны продолжит бороться с этими вызовами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
Россия 13:00
Дипломаты России и США договорились наращивать диалог по КНДР
Россия 12:32
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Россия 11:15
В Тунисе два человека погибли из-за аномально холодной погоды
Арабские страны 07:46
"Аэрофлот" отменяет в выходные 131 рейс из-за непогоды
Россия 25 января 23:02
Россия и Германия подпишут план сотрудничества спасательных ведомств на 2019-2020 годы
Россия 25 января 18:01
Лента новостей
Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о трудоустройстве сокращенных сотрудников принято к исполнению
Политика 13:49
Минздрав Азербайджана в прошлом году проверил свыше 20 аптек
Общество 13:44
"Аршин мал алан" стал данью памяти на юбилей Офелии Аслан (ФОТО)
Культура 13:32
СМИ: Во Франции возле Триумфальной арки разместили броневики
Европа 13:32
Лукашенко: Беларусь стремится к развитию конструктивного сотрудничества с Австралией во всех сферах
Беларусь 13:23
Из-за урагана в турецкой Анталии перевернулся автобус, есть раненые
Турция 13:18
В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы выжить во время холодов
США 13:18
В Баку задержан торговец героином (ФОТО)
Происшествия 13:11
Strategy Analytics: Китайский рынок смартфонов сократился на 11%
Китай 13:11