Лавров отметил усилия Туниса по сохранению стабильности в стране

В Москве отмечают, что усилия Туниса по сохранению стабильности приносят свои плоды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тунис - наш надежный партнер. Мы внимательно следим за усилиями вашего правительства по сохранению стабильности в стране, и видим, что эта линия приносит свои плоды", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Туниса Хмаисом Жинауи.

Он отметил, что Россия искренне заинтересована в установлении стабильности в регионе.

Со своей стороны глава МИД Туниса добавил, что "Тунис, к сожалению, по-прежнему сталкивается с большим количеством вызовов в области безопасности и экономики".

При этом министр подчеркнул, что руководство страны продолжит бороться с этими вызовами.

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