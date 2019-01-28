Лавров обсудит с главой МИД Казахстана интеграционное взаимодействие Москвы и Астаны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Это его первый визит в РФ после вступления в должность в декабре прошлого года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудят интеграционное взаимодействие в многосторонних форматах, оценят выполнение договоренностей, достигнутых на V Каспийском саммите в августе 2018 года, и обменяются мнениями о совместной работе в области борьбы с терроризмом. В российском МИД подчеркнули, что визит Атамкулова соответствует духу стратегического партнерства.

Министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны уделят особое внимание региональной безопасности.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, планируется подписание плана сотрудничества между дипведомствами на 2019-2020 годы. "Обсуждение коснется сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков. Российская сторона высоко оценивает работу в рамках астанинского процесса, содействующего урегулированию конфликта в Сирии", - проинформировали на Смоленской площади.

Как отмечают в Москве, политические контакты в 2018 году были традиционно активными, состоялось девять встреч глав государств, семь - глав правительств, а министры иностранных дел встречались два раза.

"Россия продолжает оставаться крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Товарооборот продолжает расти и за первые десять месяцев прошлого года составил $16,6 млрд, - обратили внимание в МИД РФ. - Стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса".

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