В Кремле назвали главную цель переговоров с Японией

28 января 2019 03:25 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главную цель в переговорах с Японией, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

При этом он добавил, что заключение соглашения положило бы конец Второй мировой войне. Пресс-секретарь российского лидера также назвал Японию очень важным партнером.

По словам пресс-секретаря, одним из наиболее существенных препятствий в переговорах является поддержка японской стороной антироссийских санкций. Тем не менее, он отметил, что в Кремле ощущают мощный рывок в развитии двусторонних отношений с Японией.

Ранее японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ считает возможным подписание мирного соглашения с Россией в случае, если Кремль согласится передать острова Хабомаи и Шикотан.

Абэ также заявлял, что Япония претендует на Южные Курилы, а сам он намерен предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации.

После этого в российский МИД вызвали посла Японии Тоехису Кодзуки. Ему напомнили, что такие заявления грубо искажают имеющиеся между Москвой и Токио договоренности.

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