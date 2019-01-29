Спецпред президента РФ обсудил с главой МИД Пакистана межафганское урегулирование

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обсудил в Исламабаде со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым вопросы межафганского урегулирования, сообщил во вторник представитель пакистанского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня у министра иностранных дел Пакистана господина Куреши состоялась встреча с господином Кабуловым. Они обсудили ряд вопросов межафганского урегулирования", - информировал собеседник агентства.

По его словам, "Кабулов отметил, что Пакистан играет чрезвычайно важную роль в решении афганского вопроса". "Он также высоко оценил стремление Пакистана содействовать мирному процессу в этой стране", - добавил представитель МИД Пакистана.

В свою очередь, Куреши заявил, что мир в Афганистане является залогом мира и безопасности во всем регионе, заверив Кабулова, что Пакистан продолжит оказывать содействие процессу урегулирования, добавил собеседник агентства.

В последние месяцы ряд стран, в том числе Пакистан, активно предпринимали попытки организовать на своей территории переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане. В декабре такие переговоры между талибами и представителями США прошли в Абу-Даби с участием делегаций Саудовской Аравии и Пакистана. До этого в Москве прошло второе заседание консультаций по Афганистану. На нем присутствовали представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, США, Таджикистана, Узбекистана. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения "Талибан" из Дохи.

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