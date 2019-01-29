Россия и Совет Европы запустили совместный проект в поддержку женщин

29 января 2019 14:38 (UTC+04:00)

Церемония открытия совместного проекта России и Совета Европы - "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы" - прошла во вторник в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в наше очень сложное время, когда конфликты между государствами становятся опасными для всего мира, этот проект очень важен не только с гуманитарной, но и с миротворческой позиции. Несмотря на то, что сегодня женщины активно трудятся, занимают ведущие позиции во всех сферах жизни, проблема нарушения прав женщин остаётся актуальной", - отметила на церемонии уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня мы вместе с Советом Европы намечаем практические действия по реализации программы, которая позволит распахнуть двери для женщин, выстроить новую систему мер и инструментов защиты прав женщин. Убеждена, что сегодня роль женщины в мировом прогрессе и устойчивом развитии мира крайне велика. И сотрудничество Российской Федерации с Советом Европы поможет нам укрепить эту тенденцию", - сказала омбудсмен.

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