Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Девять месяцев отстранения", - сказал один из участников заседания Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое транслировалось в интернете во вторник.

Также Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере $500 тыс.

Поединок прошел 7 октября и закончился победой россиянина над ирландцем. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе. После окончания поединка в зале состоялась потасовка с участием Нурмагомедова и окружением Макгрегора.

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