Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров России в 2018 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил медиарейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ в течение года российских министров, сообщает в среду пресс-служба компании "Медиалогия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, Сергей Лавров лидирует с большим отрывом (медиаиндекс равен 3 103 791,5), на втором месте Сергей Шойгу (медиаиндекс - 1 281 968,2), третью строку занимает Антон Силуанов (медиаиндекс 1 221 263,5).

Медиаиндекс - это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый прессой.

Часто упоминался в российских СМИ министр энергетики Александр Новак - он на четвертом месте с медиаиндексом 673 706,4. На пятом месте - министр экономического развития Максим Орешкин (медиаиндекс 646 545,8).

В десятку самых упоминаемых в 2018 году глав министерств вошла министр здравоохранения Вероника Скворцова (медиаиндекс 567 056,4), министр культуры Владимир Мединский (медиаиндекс 561 938,8), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (медиаиндекс 497 848,0) министр труда и социальной политики Максим Топилин (медиаиндекс 467 759,4). Замыкает топ-10 министр просвещения Ольга Васильева (медиаиндекс 418 619,3).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы "Медиалогия", включающей около 49 тыс. влиятельных источников - ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет- СМИ. Период исследования - с января по декабрь 2018 года.

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