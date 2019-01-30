Лавров раскритиковал попытки подорвать палестино-израильское урегулирование

30 января 2019 16:30 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена попытками подорвать палестино-израильское урегулирование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"И говорили о тупике, который, к сожалению, сложился и сохраняется в сфере палестино-израильского урегулирования. Мы подтвердили приверженность имеющейся международной правовой базе палестино-израильского, арабо-израильского урегулирования, и выразили серьезную озабоченность продолжающимися попытками подорвать эту базу, равно как и другие международно-правовые инструменты, которые определяют сотрудничество государств в целом ряде областей", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирака Мухаммадом Али аль-Хакимом.

Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре арабо-израильского противостояния, продолжающегося несколько десятилетий.

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