Лавров раскритиковал попытки подорвать палестино-израильское урегулирование

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена попытками подорвать палестино-израильское урегулирование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"И говорили о тупике, который, к сожалению, сложился и сохраняется в сфере палестино-израильского урегулирования. Мы подтвердили приверженность имеющейся международной правовой базе палестино-израильского, арабо-израильского урегулирования, и выразили серьезную озабоченность продолжающимися попытками подорвать эту базу, равно как и другие международно-правовые инструменты, которые определяют сотрудничество государств в целом ряде областей", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирака Мухаммадом Али аль-Хакимом.