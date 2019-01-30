В России недельная инфляция замедлилась до 0,1%

30 января 2019 18:01 (UTC+04:00)

Инфляция в России за неделю с 22 по 28 января составила 0,1%, с начала месяца потребительские цены выросли на 1%, сообщил в среду Росстат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За первые девять дней текущего года инфляция составляла 0,5%, с 10 по 14 января была на уровне 0,2%. На неделе с 15 по 21 января рост цен составил 0,2%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,1%, сосиски, сардельки, жирный творог, гречневую крупу и вермишель – на 0,3%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,1%, свинину – на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на свежие помидоры – 4,3%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0,1-0,3%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике - в марте-апреле - годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз - в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.

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