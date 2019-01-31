Россельхознадзор может ограничить ввоз соевых бобов из Бразилии

31 января 2019 15:25 (UTC+04:00)

Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз соевых бобов из Бразилии из-за многочисленных случаев выявления гербицидов в данной продукции. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россельхознадзор констатирует многочисленные случаи выявления в соевых бобах, поступивших из Бразилии, повышенного содержания глифосата. В связи с чем информирует о возможном введении временных ограничений на импорт соевых бобов из Бразилии в случае непринятия в кратчайшие сроки бразильской стороной корректирующих мер", - говорится в сообщении.

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