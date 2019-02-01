Россия в ноябре 2018 года снизила вложения в гособлигации США почти на $2 млрд

1 февраля 2019 10:27 (UTC+04:00)

Россия в ноябре 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства на $1,815 млрд - до 12,814 млрд. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов США. В октябре прошлого года объем вложений составлял $14,629 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на январь 2018 года Россия хранила в американских ценных бумагах $96,9 млрд. Резкое сокращение было зафиксировано весной, когда РФ избавилась от облигаций минфина США на общую сумму около $80 млрд.

Первое место в списке крупнейших иностранных держателей американских ценных бумаг занимает Китай ($1,121 трлн по состоянию на ноябрь 2018 года). На второй позиции находится Япония ($1,036 трлн), на третьей - Бразилия ($311 млрд).

Иностранные государства владели в ноябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму $6,141 трлн.

Американские гособлигации приобретают иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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