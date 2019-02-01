Рябков: Россия заботится о безопасности независимо от шагов США

1 февраля 2019 13:20 (UTC+04:00)

Силы и средства России гарантированно обеспечивают безопасность страны независимо от шагов США в контексте возможного выхода из ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"То, о чем объявил президент РФ, когда выступал с посланием Федеральному собранию, - это более чем убедительный сигнал о том, что мы уже заботимся о нашей безопасности, силы и средства которые разрабатываются находятся в продвинутой стадии подготовки к постановке на боевое дежурство, гарантированно обеспечивают нашу безопасность в любой ситуации, независимо от того, что США могут начать предпринимать в этой сфере в обозримой перспективе", - заявил Рябков в интервью на телеканале "Россия 24".

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