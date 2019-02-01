В России разрабатывается "луноход-геологоразведчик"

1 февраля 2019 18:06 (UTC+04:00)

Российское НПО им. С.А. Лавочкина (предприятие - разработчик лунных и марсианских аппаратов) проводит научно-исследовательские работы (НИР) по созданию лунохода массой около 300 кг, который будет заниматься геологоразведкой и исследовать пробы лунного грунта прямо на месте бурения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в рамках Королевских чтений начальник сектора предприятия Евгений Власенков, передает Trend.

"Сейчас в Федеральной космической программе [ФКП] есть несколько лунных миссий ("Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" - прим. ТАСС). Дальше рассматривается миссия по доставке отечественного лунохода - "Луна-29", сейчас идут НИР, дальше НПО Лавочкина планирует подавать его в проект новой ФКП [на период после 2025 года]. Если этот проект войдет в новую ФКП, то начнется опытно-конструкторская работа по созданию лунохода", - сказал Власенков.

По его словам, луноход будет создан на базе посадочного аппарата "Луна-Ресурс". "Оттуда будет заимствован ряд приборов, которые будут обеспечивать в том числе этапы перелета и посадки на Луну. Луноход будет доставлен на перелетно-посадочной платформе от миссии "Луны-Ресурс". Единственное, что разрабатываем вновь - это шасси и систему телезрения, поэтому рассчитываем, что проект будет дешевле, чем предыдущие лунные миссии", - отметил он.

Представитель НПО Лавочкина уточнил, что на создание лунохода - от этапа проектирования до запуска - требуется четыре года. Аппарат предполагается запустить на ракете-носителе "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур.

Власенков сообщил, что основная задача аппарата - геологоразведка на Луне. "На нем будет буровая установка многоразового использования для исследования летучих компонентов (летучие газовые образования в замороженном состоянии - прим. ТАСС). Она способна взять пробы грунта с глубины до двух метров и провести сразу на месте их исследование", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что все полученные с лунохода данные будут передаваться на Землю по прямому каналу связи или через спутник-ретранслятор. По словам Власенкова, аппарат будет работать как минимум год, "это расчетный ресурс работы аппарата". НПО Лавочкина планирует создать его в кооперации с институтами РАН и предприятиями Роскосмоса.

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