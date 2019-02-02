ВМФ России получил системы, ослепляющие противника

Холдинг "Росэлектроника", который входит в госкорпорацию "Ростех", приступил к поставкам ВМФ России станций визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые ослепляют противника, сообщили в пресс-службе компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент двумя комплектами станций оснащен фрегат "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания, а также фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который вошел в состав флота в прошлом году. Подобная аппаратура также будет установлена на два фрегата проекта 22350, которые строятся на заводе "Северная верфь".

Станция "Филин", разработанная АО "Опытный завод "Интеграл", предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, которое применяется против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

По словам представителей холдинга, добровольцы, испытавшие на себе воздействие "Филина", отмечали невозможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия по прикрываемым комплексом мишеням при его размещении на дальности до двух километров от позиций стрелков из-за отсутствия видимости цели. При этом каждый пятый доброволец ощутил на себе галлюциногенный эффект, а около половины испытателей отметили признаки дезориентации в пространстве, а также тошноту и головокружение.

Кроме того, в "Росэлектронике" добавили, что исходящее излучение в видимом и части инфракрасного спектрах вкупе с высокочастотной модуляцией яркости способно эффективно подавлять лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

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