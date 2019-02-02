Россия приостанавливает участие в ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Также Путин поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД.

"Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере [ограничения ракет средней и меньшей дальности] остаются на столе, двери для переговоров открыты, - сказал глава государства. - Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме". "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил Путин.

Президент напомнил, что Москва уже много лет ставит вопрос о содержательных переговорах по тематике разоружения, причем во всех аспектах. "И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются, - констатировал он. - Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности".

По словам президента, РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны.

"Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", подчеркнул он.

Путин выслушал по этому поводу доклад Шойгу, который заверил, что работы будут вестись без увеличения бюджета. И оценил: "Отлично".

Глава государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - подчеркнул он.

Путин попросил глав обоих министерств "внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.