В московских аэропортах отменили 14 и задержали свыше 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны, 14 вылетов отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 15.32 мск, во Внуково задержка коснулась восьми рейсов, в Домодедово задержаны девять рейсов и 14 отменены, в Шереметьево с опозданием вылетят 18 рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.м центра погоды "Фобос", температура воздуха в столичном регионе будет на 2-3 градуса прев

Ранее сообщалось об облачной погоде и слабом снеге в Москве в субботу. По данныышать климатическую норму. Так, в Москве ожидается минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов.

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