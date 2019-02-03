Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех (Обновлено)

3 февраля 2019 12:57 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате опрокидывания в кювет автобуса под Калугой увеличилось до четырех человек, среди них один ребенок. Об этом, как передает Trend, в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок", - сказал собеседник агентства.

"10 детей [госпитализировали] в ЦРБ Юхновского района и восемь детей в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу. У остальных детей легкие ссадины, которые не требуют госпитализации", - сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Калужской области.

11:52 (GMT+4) Автобус опрокинулся в Калужской области, пострадали 20 детей. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в воскресенье в ГИБДД.

"Около 09:15 на 128-м км дороги Калуга - Вязьма водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 20 детей", - сказали в ведомстве.

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем находились 47 пассажиров, включая 31 ребенка. Они ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.

В пресс-службе МЧС заявили, что подготовлены два вертолета для возможной эвакуации детей.

"Два вертолета МЧС приведены в готовность", - сказал представитель министерства.

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